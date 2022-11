Lista SD za ljubljanski mestni svet za več vlaganj v javni zdravstveni sistem

Ljubljana, 15. novembra - Lista SD si bo v ljubljanskem mestnem svetu prizadevala za več vlaganj v javni zdravstveni sistem in več sredstev za stanovanja. Okrepili bi skrb za starejše in oskrbo na domu omogočili vsem, ki jo potrebujejo. Zavzemajo se tudi za brezplačen javni prevoz za mlade in starejše, je v današnji izjavi za medije povedal nosilec liste Marko Koprivc.