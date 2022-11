V Ukrajini znova ruski raketni napadi

Kijev, 15. novembra - Ukrajinske oblasti so danes poročale, da so ruske sile nad Ukrajino izstrelile približno sto raket. V prestolnici Kijev so rakete zadele dve stanovanjski zgradbi in terjale najmanj eno smrtno žrtev, je sporočil župan Kijeva Vitalij Kličko ter opozoril, da je bil po vsej Ukrajini razglašen alarm zaradi nevarnosti zračnih napadov.