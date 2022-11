Na COP27 danes med drugim poziv k boju zoper podnebne dezinformacije

Šarm el Šejk, 15. novembra - EU se je danes na podnebni konferenci ZN COP27 v egiptovskem letovišču Šarm el Šejk zavezala k izpolnitvi bolj ambicioznih ciljev za zmanjšanje izpustov, Nemčija pa je napovedala dva sklada za razvoj vodika. Pomembne skupine in posamezniki so medtem voditelje in velika tehnološka podjetja pozvali k spopadu s podnebnimi dezinformacijami.