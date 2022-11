Policija zbira informacije o moških, ki sta pred šolo v Slovenj Gradcu nagovorila učenca

Slovenj Gradec, 15. novembra - Policisti so v ponedeljek dobili obvestilo, da sta pred II. Osnovno šolo v Slovenj Gradcu moška iz modrega kombija nagovorila učenca in mu ponudila čokolado. Otrok se na vabilo ni odzval, odšel je mimo in o tem obvestil starše. Policija, ki je o dogodku takoj začela zbirati obvestila, staršem svetuje pogovor z otroki o ravnanju v podobnih primerih.

Kot so za STA pojasnili na Policijski upravi Celje, so policisti obvestilo o dogajanju prejeli v ponedeljek okoli 14.30. Po doslej zbranih podatkih sta starejša moška bila v modrem kombiju, najverjetneje znamke Mercedes vito starejše izvedbe, ki je imel tuje registrske številke.

Na policiji zagotavljajo, da se v vseh takšnih primerih takoj ustrezno odzovejo, zberejo prve informacije in zadevo spremljajo predvsem v smeri identifikacije neznancev in ugotavljanja namena. "Tako je tudi v tem primeru," so navedli na policijski upravi.

Staršem svetujejo, da naj se z otroki pogovarjajo o podobnih situacijah in naj jih opozorijo, da naj ne vstopajo v tuja vozila, ne prejemajo daril od neznanih oseb in naj ne sledijo neznanim osebam ne glede na obljube.

Otrokom naj pojasnijo tudi, da naj si poskušajo v takšnih primerih zapomniti čim več podrobnosti o vozilu in osebah in naj pristopijo do najbližje odrasle osebe ter povedo, kaj se jim je zgodilo. O zadevi naj obvestijo starše in policiste.

Obvestilo o dogodku pred II. Osnovno šolo Slovenj Gradec je danes na spletni strani objavila tudi Mestna občina Slovenj Gradec. Ta med drugim dodaja, da tudi šole obveščajo starše, naj se o pravilnem ravnanju v takšnih situacijah pogovorijo z otrokom. Po navedbah občine bodo policisti v prihodnjih dneh poostrili nadzor v okolici vseh osnovnih šol v občini, tam bodo tudi občinski redarji.