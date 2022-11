Vreme: Oblačno

Ljubljana, 15. novembra - Ponoči se bo povsod pooblačilo, predvsem v zahodni Sloveniji bo občasno že rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem okoli 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo oblačno, dež se bo dopoldne od zahoda razširil nad vso Slovenijo in do večera večinoma že ponehal. Manj padavin bo v severnih krajih. Popoldne bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem proti večeru šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo suho vreme. Več jasnine bo na Primorskem in v višjih legah, po nižinah v notranjosti pa bo precej megle ali nizke oblačnosti. V petek bo oblačno, dež bo znova zajel vso Slovenijo.

Vremenska slika: Nad severnim Atlantikom je globoko ciklonsko območje. Vremenska fronta se prek Francije bliža Alpam in severnemu Sredozemlju. Pred njo k nam od jugozahoda doteka razmeroma topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo v krajih zahodno od nas že rahlo deževalo, drugod bo še suho vreme. V sredo se bo dež od zahoda razširil nad vse sosednje pokrajine. Več padavin bo v krajih južno od nas. Popoldne bo dež v Furlaniji Julijski krajini in v Istri že ponehal.