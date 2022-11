V Ukrajini znova ruski raketni napadi

Kijev, 15. novembra - Ukrajinske oblasti so danes poročale o novih ruskih raketnih napadih, sprva v Kijevu, nato pa še drugod po državi. V prestolnici so ruske rakete zadele dve stanovanjski zgradbi, je na Telegramu sporočil župan prestolnice Vitalij Kličko in hkrati opozoril, da je bil po vsej Ukrajini razglašen alarm zaradi nevarnosti zračnih napadov.