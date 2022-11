Ljubljanska borza: S Petrolom posel s svežnjem za 4,7 milijona evrov

Ljubljana, 15. novembra - Borzni posredniki so danes na Ljubljanski borzi so danes sklenili za 6,26 milijona evrov poslov, od tega za 4,8 milijona evrov z delnicami Petrola, pri čemer je bil posel s svežnjem vreden 4,7 milijona evrov. Indeks SBI TOP je ob krepki rasti delnic Cinkarne Celje, NLB in Save Re pridobil 1,41 odstotka.