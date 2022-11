Mondrianova slika na dražbi dosegla rekordnih 51 milijonov dolarjev

New York, 15. novembra - Sliko nizozemskega slikarja Pieta Mondriana iz 30. let minulega stoletja so na ponedeljkovi dražbi avkcijske hiše Sotheby's v New Yorku prodali za 51 milijonov dolarjev, s čimer je bil dosežen rekorden znesek za umetnikovo delo. Kompozicijo št. II, ki je primer umetnikovega značilnega sloga, je kupil zbiratelj iz Azije.