Ljubljana, 15. novembra - Predsednik Vesne - zelene stranke Uroš Macerl in novogoriški aktualni župan Klemen Miklavič bosta danes ob 16. uri pred Livarno Gorica na Cesti IX. korpusa 99a v Solkanu (IN NE pred Livarno Gorica na Cesti IX. korpusa 116, kot je bilo napovedano sprva) dala izjavo za medije, so sporočili iz ekipe Goriška.si.