Zimska služba uradno začela z delovanjem

Ljubljana, 15. novembra - Uradno je začela delovati zimska služba, ki bo v prihodnjih zimskih mesecih skrbela za prevoznost in pretočnost slovenskih cest. Na Darsu in direkciji za infrastrukturo zagotavljajo, da so skladišča soli polna, oprema in zaposleni pa pripravljeni na delo. Na policiji medtem opozarjajo voznike na uporabo obvezne zimske opreme.