Kandidati za mariborskega župana na soočenju na TVS kritični do holdinga

Maribor, 16. novembra - Vseh 15 kandidatov za župana Mestne občine Maribor je sinoči na Televiziji Slovenija soočilo poglede na različna področja. Z izjemo aktualnega župana so bili vsi kritični do trenutnega stanja športne infrastrukture v mestu in delovanja javnega holdinga, pri sprejemanju občinskega prostorskega načrta pa bi bolj upoštevali pomisleke javnosti.