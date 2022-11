Na mariborski univerzi nadgrajujejo spletni projekt Slovenščina na dlani

Maribor, 15. novembra - Na mariborskih filozofski fakulteti in fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko so v skupnem projektu že med leti 2017 in 2021 razvili interaktivno e-okolje za učenje slovenskega jezika, namenjenega šolarjem zadnje triade in dijakom srednjih šol. V novem projektu načrtujejo nadgradnjo in še boljšo uporabniško izkušnjo.