Liffe: Pogovor o kosovskem filmu poudaril pomen pripovedovanja lastnih zgodb

Ljubljana, 15. novembra - Letošnji Liffe predstavlja najuspešnejše filme s Kosova zadnjih let v posebni sekciji, ki zajema pet celovečercev in šest kratkih filmov. Pogovor o kosovskem filmu se je osredotočil na preboj te kinematografije, ki ga v veliki meri poganjajo dela režiserk. Ena od njih, Kaltrina Krasniqi, je poudarila moč in odgovornost pripovedovanja lastnih zgodb.