Svetovni dan prezgodaj rojenih otrok poudarja pomen kengurujčkanja

Ljubljana, 16. novembra - Ob današnjem svetovnem dnevu prezgodaj rojenih otrok, ki so rojeni pred dopolnjenim 37. tednom nosečnosti, poudarjajo pomen kengurujčkanja. Z njim strokovnjaki ozaveščajo o pomembnosti stika "koža na kožo" že od rojstva, ki ima pomirjevalno delovanje, izboljšuje laktacijo in vpliva na čustveno navezovanje med mamo in dojenčkom.