Proti Madžarski dvigniti glave in dati vse od sebe

Ljubljana, 15. novembra - Slovensko rokometno reprezentanco čaka še zadnja tekma drugega dela evropskega prvenstva za ženske v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji. Glede na zahteven obračun proti Norveški ter tesen in boleč poraz, bo glavna naloga zdaj dvigniti glave in se psihološko pripraviti za dvoboj z Madžarsko. Ta bo v sredo ob 15.30.