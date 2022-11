Na Slovenskem festivalu vin se bo predstavilo več kot 120 vinarjev

Ljubljana, 15. novembra - V Cankarjevem domu v Ljubljani se bo v četrtek in petek odvil 24. Slovenski festival vin. Na največjem dogodku s področja kulture pitja vina pri nas se bo predstavilo več kot 120 vinarjev in kulinarikov, prijave na dogodek pa so še vedno odprte, je na novinarski konferenci v Ljubljani povedal organizator festivala Tihomir Kovačič.