ZN: 3,6 milijarde ljudi še vedno uporablja stranišča, ki škodijo okolju

New York, 19. novembra - Po svetu še vedno 3,6 milijarde ljudi uporablja neprimerna stranišča, ki škodijo njihovemu zdravju in onesnažujejo okolje, ob današnjem svetovnem dnevu stranišč izpostavljajo Združeni narodi. Ob tem opozarjajo, da človeški iztrebki zaradi neprimernih sanitarij in kanalizacije onesnažujejo reke, jezera in prst ter tudi podtalnico kot vir pitne vode.