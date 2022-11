Lavrov na vrhu G20 soočen s kritikami glede vojne v Ukrajini

Bali, 15. novembra - Ruski zunanji minister Sergej Lavrov se je danes ob robu vrha G20 na indonezijskem otoku Bali srečal s kitajskim kolegom Wang Yijem in zatrdil, da Rusija in Kitajska ohranjata "vseobsegajoče partnerstvo in strateško sodelovanje". Lavrov se je moral sicer na vrhu G20 soočiti s številnimi kritikami na račun Rusije zaradi vojne v Ukrajini.