Krški svetniki na svoji zadnji seji tudi o občinski razvojni strategiji

Krško, 15. novembra - Svetniki Mestne občine Krško so na ponedeljkovi redni in hkrati zadnji seji tega mandata potrdili sklep o sofinanciranju projekta dolgotrajne oskrbe v skupnosti Most, odlok o umestitvi t. i. pametne srebrne vasi v Senovem ter odlok o grbu, zastavi in znaku Mestne občine Krško. Potrdili so še končni predlog občinske razvojne strategije do leta 2040.