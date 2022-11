Vreme: Oblačno

Ljubljana, 15. novembra - Danes bo dopoldne večinoma oblačno ali megleno. Popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu delno razjasnilo, zapihal bo jugozahodni veter. Proti večeru bo na Primorskem začelo rahlo deževati. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo oblačno, dež se bo čez dan od zahoda razširil nad vso Slovenijo in do večera večinoma že ponehal. Manj padavin bo v severnih krajih. Popoldne bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem proti večeru šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo suho vreme. Več jasnine bo na Primorskem in v višjih legah, po nižinah v notranjosti pa bo precej megle ali nizke oblačnosti. V petek bo oblačno, dež bo čez dan znova zajel vso Slovenijo.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad vzhodno Evropo počasi slabi. Nad severnim Atlantikom je globoko ciklonsko območje, hladna fronta je dosegla obale zahodne Evrope. Od jugozahoda doteka k nam razmeroma topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno oblačno in ponekod megleno. V Kvarnerju in sosednjih pokrajinah Italije lahko pade kakšna kaplja dežja. Več jasnine bo na območju Alp. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. V sredo se bo dež od zahoda razširil nad vse sosednje pokrajine, več padavin bo v krajih južno od nas. Popoldne bo dež v Furlaniji Julijski krajini in v Istri že ponehal.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave. V sredo bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi. Pojavljala se bo v obliki slabega počutja, s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z motnjami v spanju, utrujenostjo in potrtostjo. V sredo popoldne bo vremenska obremenitev postopoma popustila.