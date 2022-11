Predsednik Fife Infantino pozval Rusijo in Ukrajino k premirju

Bali, 15. novembra - Predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino je pozval Rusijo in Ukrajino, naj med svetovnim prvenstvom v Katarju skleneta enomesečno premirje, sta poročali nemška in francoska tiskovna agencija dpa in AFP. Na vrhu skupine 20 največjih svetovnih gospodarstev na Baliju je dejal, da je mundial "edinstvena platforma" za mir.