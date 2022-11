Energetska pisarna v Velenju v pomoč občanom pri zmanjševanju porabe energentov

Velenje, 15. novembra - Energetska pisarna, ki so jo danes odprli v Velenju, občanom nudi informacije in konkretne napotke glede energetske prenove domov, zmanjšanja porabe in stroškov energije ter glede možnosti pridobitve subvencij. Vzpostavitev energetske pisarne je eden od korakov v smeri uspešnejše preobrazbe daljinskega sistema ogrevanja v Šaleški dolini.