V Novem mestu razstava del slikarja Zorana Didka

Novo mesto, 15. novembra - V Galeriji Krka v Novem mestu bodo drevi ob 19. uri odprli razstavo likovnih del leta 1975 umrlega akademskega slikarja Zorana Didka. Gre za slike iz arhiva Galerije Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki, od portretov do krajin, so v kostanjeviški galeriji potrdili za STA. Razstava bo na ogled do 9. januarja prihodnje leto.