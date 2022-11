V Poljanah pri Rečici ob Savinji požar v industrijskem objektu z lesnimi produkti

Rečica ob Savinji, 15. novembra - V Poljanah pri Rečici ob Savinji je ponoči zagorelo v industrijskem objektu z lesnimi produkti. Ogenj je zajel več hal in se razvil v velikosti 50 krat 100 metrov. Objekt, stroji in proizvodi so v celoti uničeni, je zapisano na spletnih straneh Uprave RS za zaščito in reševanje.