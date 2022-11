Mediji zmago na guvernerskih volitvah Arizone pripisali demokratki

New York, 15. novembra - Ameriški mediji so se v ponedeljek zvečer naveličali čakanja in po 97 odstotkih preštetih glasovih v tesni tekmi za položaj guvernerke Arizone zmago pripisali demokratki Katie Hobbs. Demokrati so tako republikancem na vmesnih volitvah prejšnji torek odvzeli tri guvernerske sedeže.