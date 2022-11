Trumpov hotel s šestimi državami zaslužil 750.000 dolarjev

Washington, 15. novembra - Šest držav - Kitajska, Malezija, Savdska Arabija, Katar, Združeni arabski emirati in Turčija - je v letih 2017 in 2018 v Trumpovem hotelu porabilo več kot 750.000 dolarjev, je v ponedeljek objavil odbor ameriškega kongresa in to ocenil kot znak, da so te države skušale vplivati na odločitve vlade tedanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa.