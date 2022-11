Analitik pojasnil razlog za napačne predvolilne napovedi v ZDA

New York, 15. novembra - Ankete pred vmesnimi volitvami, ki so v ZDA potekale pred tednom dni, so napovedovale veliko zmago republikancev. Ti naj bi dobili zanesljivo večino v predstavniškem domu kongresa in tesno večino v senatu, kar pa se ni uresničilo. Raziskovalec javnega mnenja Frank Luntz je za televizijo CNN pojasnil, da je razlog za to enostaven.