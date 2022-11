Predstavniki civilne družbe na današnjem soočenju o noveli RTVS tudi o načinu upravljanja javnega zavoda

Ljubljana, 14. novembra - Predstavniki civilne družbe, ki so se v referendumsko kampanjo o noveli zakona o RTVS podali kot organizatorji, so nocoj na Televiziji Slovenija soočili tudi mnenja o upravljanju RTVS. Podporniki novele zakona menijo, da ta prinaša umik vpliva politike, nasprotniki so prepričani, da je cilj zakona razveljavitev mandatov aktualnega vodstva.