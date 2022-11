Finance o zapletenosti razpisa za pomoč gospodarstvu zaradi energetske draginje (15. 11.)

Ljubljana, 14. novembra - Špela Mikuš v komentarju En razpis, 300 vprašanj piše o zapletenosti razpisa za pomoč v okviru zakona o pomoči gospodarstvu zaradi zvišanj cen električne energije in zemeljskega plina. Kot navaja avtorica, je agencija Spirit glede razpisa v svežnju vprašanj in odgovorov na spletni strani objavila 96 strani pojasnil, torej 307 vprašanj in odgovorov.