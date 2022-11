Dnevnik o srečanju voditeljev ZDA in Kitajske (15. 11.)

Ljubljana, 14. novembra - Aleš Gaube v komentarju Dolgi pohod Xija in Bidna piše o srečanju voditeljev ZDA in Kitajske. Navaja, da vrh blažitve napetosti med velesilama ni prinesel velikih prebojev v gospodarstvu in pri vprašanju Tajvana, se pa oba voditelja izrekata proti hladni vojni med ZDA in Kitajsko, čeprav ta na gospodarsko-tehnološkem področju že poteka.