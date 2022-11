Newyorške borze končale v rdečem

New York, 14. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem, široko pocenitev delnic pa so povzročila ugibanja vlagateljev o nadaljnjih načrtih ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) za zviševanje obrestnih mer na podlagi izjav najvišjih predstavnikov Feda, na spletni strani poroča agencija Reuters.