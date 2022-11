V goriški Hiši filma cikel slovenskega filma

Gorica, 17. novembra - Goriški Kinoatelje je v Hiši filma pripravil cikel slovenskega filma. V kinu Kinemax bodo tri zaporedne četrtke ob 20.30 na ogled postavili svežo slovensko produkcijo kratkih filmov, dokumentarni film Tržaške prikazni režiserja Dušana Moravca ter restavrirano in digitalizirano slovensko klasiko Ne čakaj na maj Františka Čapa.

Pobuda je nadaljevanje serije dogodkov, ki so jih organizatorji zagnali že aprila letos, ko so širši čezmejni goriški publiki na velikem platnu predstavili digitalno restavrirane različice slovenskih klasikov. Tokrat prihajajo na vrsto poleg slovenske klasike tudi sodobne produkcije in kratka filmska forma.

Danes bodo najprej prikazali dokumentarec Tržaške prikazni, o besedah in vetru v življenju Dušana Jelinčiča (2022) v režiji Dušana Moravca. Gre za retrospektivo literarnih del pisatelja, novinarja, alpinista in zavednega tržaškega Slovenca Dušana Jelinčiča.

Kot so zapisali v Kinoateljeju, ki je sodeloval pri snemanju filma, je dokumentarec svojevrsten sprehod po čisto posebnem Trstu in ponuja nabor potencialnih odgovorov, zakaj naj bi Dušan upravičeno veljal za najuspešnejšega, najverjetneje tudi največkrat nagrajenega slovenskega pisatelja med alpinisti oziroma alpinista med pisatelji. Ob projekciji pričakujejo pisatelja, scenarista Robija Šabca, režiserja ter producenta in direktorja fotografije Matjaža Mraka.

V četrtek, 24. novembra, bo na sporedu digitalizirana in digitalno restavrirana kopija slovenske klasike Ne čakaj na maj (1957) Františka Čapa. Celovečerni igrani film je nadaljevanje njegovega filma Vesna, protagonisti pa so v tej romantični komediji že študenti, ki se med zimskimi počitnicami skupaj odpravijo v gorski hotel. Film bodo prvič prikazali z italijanskimi podnapisi, na večer so povabili tudi Nerino Kocjančič s Slovenskega filmskega centra (SFC).

Cikel slovenskega filma bo 1. decembra sklenil večer sveže slovenske produkcije kratkih filmov ob prisotnosti avtorske ekipe. Večere so pripravili v sodelovanju s SFC, Hišo filma in drugimi partnerji, kot je Nacionalna in študijska knjižnica.