Na okrogli mizi predstavniki stroke in politike o izzivih na področju podnebnih sprememb

Ljubljana, 14. novembra - Pri soočanju z izzivi, ki jih prinašajo podnebne spremembe, in pri prilagajanju nanje je treba postoriti še marsikaj, je bil eden od poudarkov današnje okrogle mize, na kateri so mnenja soočili predstavniki stroke, politike in nevladnih organizacij. Dotaknili so se tudi drugih okoljskih tem, med njimi izgradnji obratov za sežiganje odpadkov.