Minister Arčon na prvem vseslovenskem srečanju v Argentini

Mendoza, 17. novembra - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se bo od danes do nedelje udeležil prvega vseslovenskega srečanja v argentinski Mendozi, namenjenega povezovanju Slovencev z vsega sveta. Ministra bosta spremljala slovenski veleposlanik v Buenos Airesu Alain Brian Bergant in častni konzul Slovenije v Mendozi Jože Šmon.

Srečanje bodo danes slovesno odprli na osrednjem trgu v središču Mendoze s slovenskim kulturnim večerom v mestnem gledališču, kjer bo zbrane nagovoril tudi minister Arčon.

Prvi dan obiska v Mendozi se bo minister Arčon sešel z guvernerjem province Mendoza Rodolfom Alejandrom Suarezom, ministrico za kulturo in turizem province Mendoza Noro Vicario in z namestnikom župana občine Mendoza Horaciom Migliozijem. Srečal se bo tudi z mednarodno priznanim enologom slovenskih korenin Nestijem Bajdo, so sporočili iz urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Drugi dan obiska bo namenjen krepitvi gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Argentino ter med slovenskimi gospodarstveniki po svetu. Na poslovni konferenci bo ministra spremljala gospodarska delegacija iz Slovenije.

Na štirih panelih bodo udeleženci razpravljali o internacionalizaciji, zelenem in digitalnem prehodu, o priložnostih za tesnejše sodelovanje s provinco Mendoza. Predstavili bodo tudi svojo vizijo dela in dobre prakse uspešnih podjetnikov ter vlogo častnih konzulov v gospodarski diplomaciji.

Minister bo v Mendozi obiskal tudi Slovensko šolo Anton Martin Slomšek, kjer se bo z učenci družil v okviru projekta tradicionalni slovenski zajtrk.

Skupaj s predstavniki Slovensko-argentinske gospodarske zbornice SLOAR in častnim konzulom Šmonom se bo minister ustavil tudi v podjetju IMPSA, edinem podjetju v Latinski Ameriki z lastno tehnologijo za izdelavo opreme za proizvodnjo vetrne energije in hidravlike. Člani zbornice SLOAR bodo ministra seznanili s svojim gospodarskim sodelovanjem s Slovenijo.

Zadnji dan obiska se bo začel s slovensko zahvalno sveto mašo v Katedrali Gospe iz Loreta. Prvo vseslovensko srečanje se bo zaključilo z velikim družabnim dogodkom v Slovenskem domu v Mendozi.