Opozicija Bobnarjevi očita, da ustvarja prepustno mejo in da je pritiskala na policijo v aferi Fotopub

Ljubljana, 14. novembra - Poslanci opozicijskih strank so notranji ministrici Tatjani Bobnar v razpravi o interpelaciji očitali ustvarjanje prepustne meje, kar da kritizirajo v Avstriji, ukinitev avtocestne policije in pritiske na policijo v aferi Fotopub. Koalicijske stranke so pozdravljale, da ustvarja novo paradigmo obravnave beguncev in da policiji vrača ugled.