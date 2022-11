Bruselj poziva članice EU k zmanjšanju plačne vrzeli med spoloma

Bruselj, 14. novembra - Članice EU storijo premalo za zmanjšanje plačne vrzeli med moškimi in ženskami, je danes opozorila Evropska komisija. "Enako delo zasluži enako plačilo, to je ustanovno načelo Evropske unije," sta danes opozorili evropski komisarki Vera Jourova in Helena Dalli v skupnem sporočilu pred evropskim dnevom enakega plačila, ki bo v torek.