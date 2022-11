Evropske borze navzgor; nafta in evro navzdol

London/Frankfurt/Pariz, 14. novembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali. Za optimizem je poskrbela Kitajska, kjer so tamkajšnje oblasti napovedale sproščanje strogih proticovidnih ukrepov in pomoč za nepremičninski sektor, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Nafta se je pocenila, tečaj evra pa je v primerjavi z dolarjem izgubil.