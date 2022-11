Dolenjci in Belokranjci bi lahko končanje prenove železnice dočakali leta 2027

Novo mesto, 14. novembra - Dolenjska železniška proga od Ljubljane do državne meje s Hrvaško pri Metliki bo v prihodnjih letih deležna temeljite prenove. Projektiranje se bo začelo prihodnje leto in leta 2024. Po podatkih Direkcije RS za infrastrukturo realizacijo določenih odsekov načrtujejo med letoma 2025 in 2026, dela pa naj bi predvidoma končali leta 2027.