Županska kampanja v Velenju v znamenju vprašanj javnega zdravstva in prestrukturiranja regije

piše Vesna Pušnik Brezovnik

Velenje, 17. novembra - Za županski stolček v Mestni občini Velenje kandidira šest kandidatov, ki so v kampanji in volilnih programih med drugim predstavljali poglede na neizbežno prestrukturiranje Šaleške doline in ureditev javnega zdravstva. Prav v zvezi s slednjim so izjave nekaterih na soočenjih precej odmevale v javnosti in terjale tudi odziv zdravstvenega doma.