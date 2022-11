Brezdomci merijo moči v Španiji

Madrid, 14. novembra - Ljubitelji nogometa nestrpno pričakujejo pričetek letošnjega svetovnega prvenstva v Katarju. V Španski Fuenlabradi pa je v teh dneh potekalo svetovno nogometno prvenstvo za brezdomce. Udeležile so se ga reprezentance Bosne in Hercegovine, Ukrajine, Španije, Francije, Italije, Portugalske in Romunije, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.