Biden in Xi izmenjala opozorila glede Tajvana in posvarila pred uporabo jedrskega orožja

Bali, 14. novembra - Predsednik ZDA Joe Biden in kitajski voditelj Xi Jinping sta danes po triurnem srečanju na Baliju poudarila pomen premoščanja razlik in izogibanja konfliktu med državama, se strinjala, da se jedrska vojna ne sme začeti in si izmenjala opozorila glede Tajvana, poročajo tuje tiskovne agencije.