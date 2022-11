Ljubljanska borza: SBI TOP v nov teden z rastjo

Ljubljana, 14. novembra - Indeks SBI TOP je v današnjem trgovanju na ljubljanski borzi pridobil 1,66 odstotka. Za več kot dva odstotka so se podražile delnice Krke, Petrola, Zavarovalnice Triglav in Cinkarne Celje. Vlagatelji so sklenili za 993.160 evrov poslov, največ s Krkinimi delnicami. Med prometnejšimi so bile še delnice NLB, Petrola in Zavarovalnice Triglav.