Čestitke novoizvoljeni predsednici Pirc Musar tudi iz zamejstva

Celovec/Rim, 14. novembra - Novoizvoljena predsednica republike Nataša Pirc Musar prejema čestitke tudi iz vrst slovenske manjšine v Avstriji in Italiji. Predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS) Bernard Sadovnik in slovenska senatorka v Rimu Tatjana Rojc sta prvi slovenski predsednici ob čestitki za izvolitev danes zaželela uspešno delo.