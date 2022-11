Dirigent in pianist Daniel Barenboim praznuje 80 let

Buenos Aires/Berlin, 15. novembra - Dirigent in pianist Daniel Barenboim je danes dopolnil 80 let, vendar njegovo praznovanje ne bo takšno, kot je bilo v načrtu. Prvotno je bil predviden kot dirigent nove produkcije Wagnerjevega Nibelungovega prstana in kot pianist na koncertu z Državno kapelo v Berlinu, a se je iz zdravstvenih razlogov začasno umaknil iz glasbenih dogodkov.