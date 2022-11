V ljubljanski Drami v gosteh beograjsko gledališče s Sofoklejevim Ojdipom

Ljubljana, 15. novembra - Ljubljanska Drama bo drevi gostila Jugoslovensko dramsko pozorište, ki bo uprizorilo znamenito Sofoklejevo tragedijo Ojdip v režiji Vita Tauferja. Tragedija o nesrečnem tebanskem kralju Ojdipu še 2500 let po svojem nastanku velja za veliko pesniško delo in eno najpomembnejših v zgodovini evropskega gledališča, so zapisali v gledališču.