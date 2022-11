Znani nominiranci za najboljši prvenec 38. Slovenskega knjižnega sejma

Ljubljana, 14. novembra - Znani so nominiranci za najboljši literarni prvenec 38. Slovenskega knjižnega sejma. V igri za nagrado so Ajda Bračič z zbirko kratkih zgodb Leteči ljudje, Adriana Kuči z romanom Ime mi je Sarajevo, Pino Pograjc s pesmimi Trgetanje, Veronika Razpotnik s knjigo poezije Krekspot na požarnih štengah in Selma Skenderović z zgodbami Zakaj molčiš, Hava?