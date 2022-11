Akademija za glasbo ob vselitvi v Kazino s slavnostno akademijo in dnevi odprtih vrat

Ljubljana, 14. novembra - Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani bo odprtje novih prostorov za svoje delovanje v Palači Kazina na Kongresnem trgu nocoj obeležila s slavnostno akademijo. Do 25. novembra so pripravili tudi dneve odprtih vrat, na katerih bodo s koncerti in različnimi dogodki prikazali svojo pedagoško, umetniško in znanstveno-raziskovalno delovanje.