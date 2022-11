V Katarju spet tudi Slovenci, prvič pa sodnice

Ljubljana, 17. novembra - Na nogometnem svetovnem prvenstvu v Katarju bo sodilo 36 glavnih sodnikov, 69 pomočnikov in 24 sodnikov, ki bodo zadolženi za Var. Med glavnimi bo tudi Slavko Vinčić, med pomožni pa še Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič. Prvič v 92-letni zgodovini mudnialov je na sodniškem seznamu tudi šest sodnic, in sicer tri glavne in tri pomočnice.