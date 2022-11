V Fundaciji Yes z dobrodelno dražbo zbirali sredstva za otroke iz socialno ogroženih družin

Ljubljana, 14. novembra - Fundacija Yes je z dobrodelno dražbo, ki je potekala v Ljubljani konec oktobra, za otroke iz socialno ogroženih družin zbrala več kot 39.000 evrov. Del sredstev bo razdeljen v obliki štipendij, del pa v obliki nujnih življenjskih in šolskih potrebščin, so sporočili iz Združenja Yes.