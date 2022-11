Brazilija favorit po Fifino najboljšega in najbolj gledanega SP

pripravil Leon Rosa

Ljubljana, 17. novembra - V nedeljo ob 17. uri se bo začelo 22. svetovno nogometno prvenstvo. V Al Khoru ga bosta odprla gostitelj Katar in Ekvador. Najdražje prvenstvo, ki precej polarizira nogometno in drugo javnost, bo po besedah Mednarodne nogometne zveze Fife najboljše doslej. Kdo pa bo na igrišču najboljši, bo znano 18. decembra v Lusailu. Naslov brani Francija.

Selektorji 32 reprezentanc so že objavili zaključne sezname nogometašev, ki bodo svoje mojstrovine kazali nogometnim zanesenjakom na osmih stadionih (ti bodo vsi znotraj 50 kilometrov, tako da udeležencem ne bo treba veliko potovati) in številnim pred televizijskimi ekrani in na drugih platformah.

Rekordna gledanost?

Predsednik Fife Gianni Infantino je maja na svetovnem gospodarskem forumu dejal, da si bo prvi mundial na arabskih tleh ogledalo pet milijard ljudi. S tem bi močno popravili doslej rekordno številko. Zadnje SP 2018 v Rusiji si je namreč ogledalo 3,57 milijarde ljudi.

"To SP v Katarju bo gledalo več kot pet milijard ljudi, kar je precej več kot polovica svetovnega prebivalstva. Vsi ti, ki sledijo isti strasti, čutijo enako in vedo, da ima nogomet to združevalno moč," je ocenil Infantino.

Da ima nogomet združevalno moč, znajo poudariti praktično vsi nogometni odločevalci. Toda sam izbor Katarja za gostitelja SP 2022 je imel tudi drugačen vidik. Očitki o korupciji oziroma "poslih v ozadju" pri izboru Katarja, kršitvah pravic tujih delavcev, tudi smrtnih žrtvah pri gradnji infrastrukture, nespoštovanju človekovih pravic in gibanja LGBTQ so močno polarizirali svet glede samega prvenstva.

Kritike izbora Katarja

Da je bil izbor Katarja, ki je po poročanju AFP v zadnjem desetletju v infrastrukturo vložil več več kot 300 milijard evrov, napaka, je nedavno poudaril nekdanji predsednik Fife Sepp Blatter, ki je bil ob izboru leta 2010 prvi mož svetovne organizacije. "Katar je premajhna država. Nogomet in svetovno prvenstvo sta prevelika za Katar," je v intervjuju za švicarski časopis Tages-Anzeiger dejal Blatter in dodal, da so bili v ozadju odločitve vojaški posli.

Tudi številne organizacije za človekove pravice so organizatorje in Fifo ves čas kritizirale, med drugim so Amnesty International, Human Rights Watch in druge podobne nevladne organizacije pozivale k izplačilu kompenzacij družinam umrlih pri gradnji infrastrukture v Katarju in opozarjale na težave, a sodeč po njihovih objavah za zdaj neuspešno.

Fifi so očitali, da ne naredi dovolj v tem pogledu, čeprav so tudi v nekaterih reprezentancah, udeleženkah tega SP, opozarjali in opozarjajo na nepravilnosti.

Toda Infantino oziroma Fifa sta pred kratkim udeležencem poslala pismo, v katerem jih pozivata, naj se osredotočijo na nogomet in naj se ne pustijo vplesti v politične in druge težave, ki trenutno pestijo svet.

Je znova čas za južnoameriškega prvaka?

Vsekakor bo dobršen del sveta kljub nenavadnemu prvemu novembrsko-decembrskemu terminu turnirja spremljal tekme 32 ekip, sprva razdeljenih v osem skupin, iz katerih se bosta po dve najboljši prebili v izločilni del mundiala.

V skupini A so Katar, Ekvador, Senegal in Nizozemska, v B Anglija, Iran, ZDA in Wales, v C Argentina, Savdska Arabija, Mehika in Poljska, v D Francija, Avstralija, Danska in Tunizija, v E Španija, Kostarika, Nemčija in Japonska, v F Belgija, Kanada, Maroko in Hrvaška, v G Brazilija, Srbija, Švica in Kamerun, v H pa Portugalska, Gana, Urugvaj in Južna Koreja.

Mnogi nogometni poznavalci menijo, da je napočil čas za južnoameriško slavje, prvem po letu 2002, ko se je veselila Brazilija. Prav ta je tudi glavna favoritinja na stavnicah. Poimensko in kakovostno ima dobro pokrita vsa igralna mesta.

Če je presenečenje, da je na seznamu 39-letni Dani Alves, pa vsekakor ni vpoklic Neymarja. Prvi zvezdnik, ki je namignil, da bi to lahko bilo njegovo zadnje SP (leta 2026, ko bo SP v ZDA, Mehiki in Kanadi, bo star 34 let), je vodja zdajšnje brazilske zasedbe.

"Želim si igrati, se povsem posvetiti temu SP, ker lahko pridemo zelo daleč. Čeprav veliko ljudi ne zaupa v nas, pa jim bomo dokazali nasprotno. Ta ekipa ima veliko dobrih stvari in lahko pride zelo daleč," je AFP pred časom povzel Brazilca.

Neymar lahko prehiti Peleja, Messi in Ronaldo z zadnjo priložnostjo, Mbappe pa bi bil lahko pri rosnih 23 letih dvakratni prvak

Ta je bil od 2014, ko je debitiral na SP, neposredno vpleten v 42 odstotkov brazilskih golov na mundialih. Obenem lahko v Katarju prehiti tudi legendarnega Peleja po številu golov za Brazilijo, na 121 tekmah jih je doslej zbral 75 - dva manj od Peleja.

Dva izmed preostalih velikih zvezdnikov, ki s svojima reprezentancama sodita v sam vrh favoritov, sta tudi Francoz Kylian Mbappe in Argentinec Lionel Messi. Oba za nameček igrata v istem napadu pri francoskem prvaku Paris Sain-Germainu.

Z izjemnimi igralci zapolnjena francoska vrsta je na stavnicah na drugem mestu in lahko postane prva ekipa z ubranitvijo naslova svetovnega prvaka po Braziliji iz leta 1962, Argentinci pa ob Messijevem labodjem spevu, kar zadeva mundiale, četrti.

Katarski bi lahko bil tudi zadnji mundial Cristiana Ronalda v vrstah Portugalske, ki jo vsaj na papirju nikoli ni možno odpisati. Vmes so še Angleži, ki bodo s Harryjem Kanom in druščino poskusili "nogomet prinesti domov" in dodati zvezdico k oni iz leta 1966.

Med glavne favorite sodijo še Španija, Nemčija, Nizozemska, Portugalska in Belgija, nase opozarja Danska, odpisati ne gre zadnjih finalistov Hrvatov in še koga. Prav nenavaden termin turnirja bi lahko poskrbel za kar nekaj presenečenj, še izpostavljajo poznavalci.

Slovenije tudi tokrat ni med udeleženci, v kvalifikacijah je v svoji skupini zasedla četrto mesto. Bodo pa slovenske barve zastopali sodniki, in sicer glavni Slavko Vinčić ter pomočnika Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič.